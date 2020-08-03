رياضة | علي لطفي ينتظم في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر علي لطفي ينتظم في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

وغاب علي لطفي عن مران الفريق أمس، بسبب حالة وفاة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

وخاض لطفي تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.