رياضة | برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن نية نادي برشلونة بعدم التفريط في خدمات موهبته لصالح يوفنتوس، خلال مفاوضات الناديين، لإجراء صفقة تبادلية هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيرجيو أكييمي الظهير الأيسر لشباب برشلونة، كان هدفا أساسيًا للسيدة العجوز، حيث أن موسمه الجيد مع الرديف، لفت انتباه يوفنتوس، والذي أنضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، ونجح في إثبات ذاته سريعًا حتى شارك باستمرار مع الفريق، ولعب 27 مباراة من بينها 26 كلاعب أساسي، قدم خلالها 5 تمريرات حاسمة.

وتابعت الصحيفة أن ظهور اللاعب بشكل مميز جعله مطمعًا لليوفي، حيث أراد بطل إيطاليا، دخول اسمه كمرشح ضمن المفاوضات، إلا أن برشلونة رفض طلب البيانكونيري، بالإضافة الي وجود 3 أندية أخرى تريد ضم أكييمي في الصيف الحالي، وهم غرناطة وإيبار وبلد الوليد.

يذكر أن برشلونة ويوفنتوس، اجروا صفقة تبادلية، انتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل انضمام آرثر ميلو إلى البيانكونيري.