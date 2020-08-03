شكرا لقرائتكم مدرب لايبزيغ لا يستبعد وصول فريقه إلى نهائي "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم اعتبار فريقه من المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، غير أنه لم يستبعد وصول الفريق إلى المباراة النهائية التي تقام في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال ناغلسمان في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد : لايبزيغ وأتالانتا الإيطالي ليسا مرشحين للفوز باللقب الأوروبي، لكن لا استبعد أن يصل فريقي إلى المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ، الأمر يعتمد علينا ويجب أن نستعد لهذا.

وفي حال فاز لايبزيغ بلقب البطولة، التي ستقام أدوارها النهائية هذا العام في العاصمة البرتغالية لشبونة ، سيحصل ناغلسمان على مكافأة مالية كبيرة طبقا لبنود العقد مع لايبزيغ، وقال: أعتقد أن هذا مطبق على الجميع. إذا لم يكن هذا البند موجودا ، فإنه يعني أنك تفاوضت بشكل سيئ.

ويلتقي لايبزيغ في دور الثمانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 13 أغسطس الحالي في لشبونة.