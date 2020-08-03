شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش فايلر قبل تحديد موعد إياب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادى الأهلى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، قبل تحديد موعد إقامة مباراة إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى مصر، وذلك بعد اعتماد الكاف قرار لجنة الأندية المتعلق بإقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وتقام مباريات الدور نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومى 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائى الذى يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة فى استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومى اللازم فى موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء فى مصر أو المغرب فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائى لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصرى لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دورى الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.