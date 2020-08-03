كاف يعلن المواعيد النهائية للكونفدرالية.. والنهائي يوم 27 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد النهائية لنصف نهائي ونهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم 22 سبتمبر، حيث يواجه بيراميدز منافسه حوريا كوناكري الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. Advertisements ويقام في اليوم ذاته مباراة نهضة بركان وحسنية أغادير على ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. كما تقرر أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري.

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