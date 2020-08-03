رسميا.. كاف يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولات إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الأثنين عن المواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية .

واعتمد "كاف" قرار لجنة الأندية المتعلق بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت اللجنة عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

وأصدر الاتحاد الأفريقى بياناً رسمياً أكد فيه أنه بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي

وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.

تطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.

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الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف

الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.

واعلن كاف مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية حيث تقام يوم 22 ديسمبر على ان يقام النهائي يوم 27 على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط على ان تقام كل المباريات بدون حضور الجماهير.