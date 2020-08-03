شاهد .. فرق القاع تنتفض في ختام الدوري الإيطالي وتغيير كبير في جدول الترتيب

اختتمت أمس منافسات الدوري الإيطالي بخمس مباريات أمس شهدت فوز كبيرا لفريق فيورنتينا على مضيفه سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل أهداف فيورنتينا كلاً من ألفريد دونكان وكريستيان كوامي وإيريك بولجار( ركلة جزاء) في الدقائق 30 و89 و94، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد ماركو داليساندرو في الدقيقة 39 من عمر أحداث الشوط الأول.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 49 نقطة يحتل بهما المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري وبفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا صاحب المركز العاشر، بينما أنهى سبال الهابط إلى دوري الدرجة الثانية منافسات الكالتشيو بـ 20 نقطة.

شاهد أهداف فيورنتينا وسبال

تعادل إيجابي بين بولونيا وتورينو

وفي ثاني المباريات تعادل وكل من بولونيا وتورينو ايجابيا بهدف لكب فريق حيث تقدم فريق بولينيا في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب ماتياس سفانبرج وتعادل تورينو في الدقيقة

66 عن طريق اللاعب سيموني زازا .

بهذه النتيجة رفع بولونيا رصيده إلى 47 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بينما رفع تورينو رصيدة 40 نقطة في المركز السادس عشر .

شاهد اهداف مباراة بولونيا وتورينو

ليتشي ثالث الهابطين

وفي ثالث المباريات خسر فريق ليتشي أمام نادي بارما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحتل المركز الثامن عشر ويودع منافسات الدوري الإيطالي رفقة كل من سبال وبيريشيا.

شاهد اهداف ليتشي وباراما

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جنوي ينجو من الهبوط بفوز كبير على فيرونا

وفي المباراة الرابعة حقق فريق جنوى فوزا غاليا على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة ليضمن بقاءه في دوري الأضواء.

وسجل ثلاثية جنوى كل من أنتونيو سانابريا "هدفين" في الدقيقتين 13 و25،

و كريستيان روميرو في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

ساسولو يهزم أودينزي بهدف أوكاكا

وشهدت اخر مباريات الموسم في الدوري الإيطالي تغلب أودينيزي على مضيفه ساسوولو بهدف دون رد سجله اللاعب ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 53.

ويحتل ساسوولو المركز الثامن برصيد 51 نقطة فيما يأتي أودينيزي في المركز الثالث عشر برصيد 45 نقطة.

شاهد أهداف مباراة ساسولو وأودينيزي

وتوج نادى يوفنتوس بالدوري الايطالي هذا الموسم بعدما احتل المركز الأول برصيد 83 نقطة واحتل المركز الثانى نادى إنتر ميلان فى ترتيب الدوري الايطالي برصيد 82 نقطة ، وجاء فريق أتالانتا مفاجأة الموسم، بالمركز الثالث برصيد 78 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الرابع برصيد 78 نقطة، ويحتل فريق روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 70 نقطة.

واحتل ميلان المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، فيما يحتل نابولى المركز السادس برصيد 62 نقطة وهبط فريق بريشيا لدوري الدرجة الثانية، كثانى الهابطين بعد فريق سبال بينما كان فريق ليتشي ثالث الهابطين .

شاهد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي