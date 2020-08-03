الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي كارلوس أماديو

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب البرازيلي كارلوس أماديو من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الشباب تحت 19 سنة خلال الفترة القادمة .

وتركت الإدارة الزرقاء للطاقم الفني

حرية اختيار اللاعبين المنضمين من الفئات السنية الأدنى إلى درجة الشباب، وذلك حرصاً منها على المزيد من التجانس بين عناصر الفريق واستخدامها لتدعيم الفريق الأول .

ويمتلك أماديو صاحب الـ 54 عامصا مسيرة قوية في عالم التدريب بالفئات السنية حيث قاد منتخب البرازيلي للتتويج ببطولة أمريكا الجونبية تحت 17 سنة في 2017، والمركز الثالث من ناشئين السامبا .