رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني، لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام تشيلسي على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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وكانت مباراة الذهاب بين قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن تشيلسي أمام بايرن ميونيخ، كل من كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا بسبب الإصابة في أوتار الركبة.