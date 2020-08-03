شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة الرياضة تساهم فى علاج جابر عبد العاطى نجم الطائرة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه وزارة الرياضة لجميع أعضاء المنظومة بمختلف المجالات، خاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكاليف علاج جابر عبد العاطى نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق، خلال دخوله أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية، وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه، ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجابر عبد العاطى بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية.

من ناحية أخرى، رفض أشرف صبحى وزير الرياضة قرار بعض الأندية بتوقيع غرامات مالية على أى فرد ثبت إصابته بفيروس كورونا فى بعض الأندية، حيث أعلنت سموحة والمقاولون العرب والإنتاج الحربى توقيع عقوبات مالية على أى لاعب أو مدرب أو إدارى تثبت إصابته بفيروس كورونا بداعى الإهمال فى الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.