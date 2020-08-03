"خسارة البطل صلاح".. الخليج 365 يُحاور حارس نابولي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم سيطرة يوفنتوس على الألقاب محليًا إلى جانب قطبي المدينة إنترناسيونال وغريمه ميلان لكن يبقى نابولي من بين صفوة الفرق الإيطالية نظرًا لامتلاكه العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوفه لعل أبرزهم النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا.

في فترة التسعينيات ظهر الحارس جوزيبي تاجليلاتيلا لكي يحمي عرين نابولي حيث تُعد تجربته مع الفريق الجنوبي هيّ الأطول في مسيرته بالمقارنة مع الفرق الأخرى الذي ظهر من خلالها وتحديدًا مع فريقي فيورنتينا وسيينا.

وحاليًا استطاع نابولي أن يحقق لقب الكأس بالفوز على بطل الدوري يوفنتوس، وفي مسابقة دوري الأبطال ينتظر الفريق الجنوبي مباراة غاية في الصعوبة من خلال مواجهة برشلونة في لقاء الإياب حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "سان باولو" انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

"الخليج 365" تواصل مع حارس نابولي السابق للحديث معه عن مستقبل النادي في عهد المدرب الشاب جنارو جاتوزو وتحديدًا قبل موقعة "كامب نو" في دوري الأبطال، والصراع الشرس بين كبار سكوديتو على لقب الدوري خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وإليكم تفاصيل الحوار:

- في البداية ما تعليقك على وضع نابولي خلال الفترة الأخيرة بعد عودة الموسم؟

الحكومة الإيطالية استطاعت أن تعبر فترة صعبة من خلال استئناف الدوري مرة أخرى، وكنّا على ثقة من نجاح هذا القرار، أما بالنسبة لنابولي فنتائج الفريق كانت متذبذبة بعض الشيء لكن في النهاية حققوا لقب كأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.

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- ما هيّ أسباب تفوق اليوفي للحصول على لقب الدوري هذا الموسم؟

يوفنتوس يمتلك العديد من الأسباب لمواصلة الهيمنة محليًا، أولاً هو امتلاك نادي "السيدة العجوز" القوة المالية، وثانيًا امتلاك الفريق القتال للمنافسة على لقب الدوري لسنوات أخرى، أرى أن لاعبي اليوفي لديهم القدرة في الحفاظ على تفوقهم، أما نابولي فيعتبر هو منافس يوفنتوس الوحيد في السنوات الماضية، لكن هذا العام ظهر عدة فرق تنافس عملاق تورينو لعل أبرزهم الثلاثي أتالانتا وإنتر ميلان ولاتسيو حيث عمل الثلاثي لوقف هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

- نابولي لديه مباراة غاية في الصعوبة أمام برشلونة.. كيف ترى هذه المواجهة؟

الفريق عليه استعادة وضعه مرة أخرى، برشلونة لديه أسلوب مختلف عن المستوى الذي يظهر عليه الفرق الإيطالية، وعلى نابولي استغلال الفرص المتاحة في ظل الوضع الدفاعي لبرشلونة والذي ظهروا عليه في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

- في نابولي يتردد رحيل المدافع كوليبالي إلى صفوف مانشستر سيتي.. تعليقك؟

لن يكون من السهل على أي فريق أن يحقق ميركاتو قوي في الموسم المقبل سوى الأندية التي تمتلك الأموال، في نابولي على سبيل المثال لديهم القدرة في تحقيق التوازن من حيث الميزانية وبالطبع رحيل كوليبالي إلى صفوف مانشستر سيتي سيكون له أثر إيجابي للنادي على الصعيد الاقتصادي لكن الفريق سيتأثر من الناحية الفنية خاصة أنه يعتبر أحد أهم لاعبي الفريق في السنوات الماضية.

- أحمد حسام "ميدو" كان لديه تجربة في إيطاليا.. كيف ترى ظهوره مع روما؟

من المؤكد أن التجربة الإيطالية كان لها تأثير إيجابي على أحمد حسام "ميدو" خاصة أنه لعب لفريق كبير مثل روما، ميدو يعتبر لاعبًا جيدًا، وأرى أنه لاعب يتمتع بقوة جسدية وهذه أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في المهاجم، وأعتقد أن كان لديه من الإمكانيات لتحقيق مسيرة أفضل مع فريق العاصمة لكنه لم يستغل هذا جيدًا.

- ما رأيك في مسيرة محمد صلاح خاصة بعد رحيله عن الدوري الإيطالي؟

صلاح يعتبر بطل عظيم ورجل جاد ومحترف كبير، في إيطاليا يندمون حتى هذه اللحظة لأنه عندما يبتعد عنك بطل عظيم مثل صلاح عن الدوري الإيطالي يعتبر خسارة كبيرة، صلاح مع ليفربول قدّم مباريات كبيرة في إنجلترا وأعتقد أنه وضع نفسه بين أفضل خمسة لاعبين في العالم.

- هل تعتقد أن الأندية الإيطالية الكبيرة لديها قدرة على إعادة صلاح من جديد؟

فقط يوفنتوس وإنتر ميلان لديهم القدرة على شراء صلاح من ليفربول نظرًا للقوة المالية للثنائي في الفترة الأخيرة، شراء صلاح وإعادته مرة أخرى لإيطاليا يعتبر قفزة كبيرة للدوري، لكن سيكون من الصعب إقناع ليفربول على بيع اللاعب خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها بطل إنجلترا.

- برأيك.. هل نرى صلاح جديد في الملاعب الإيطالية؟

بفضل صلاح أصبح العديد من الوكلاء والأندية الإيطالية تتابع الأندية المصرية، وبالتأكيد سنرى نماذج جديدة مثل صلاح في الدوري الإيطالي خلال السنوات المقبلة.