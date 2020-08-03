علي فائز يجدد تعاقده مع الشرطة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشرطة الرياضي العراقي، تجديد عقد مدافع فريقه الكروي الأول علي فائز لموسم آخر.

يذكر أن علي فائز، هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، وقد أثيرت حوله الكثير من الشائعات بشأن مغادرته فريق الشرطة والتوجه نحو فريق الزوراء أو فريق القوة الجوية، لكن إدارة الشرطة نجحت في النهاية بإقناعه بالتواجد معها لموسم آخر يكون هو الرابع له مع فريقها.

يشار إلى أن علي فائز سبق له أن خاض تجربة احترافية في الدوري التركي، وهو من اللاعبين الذين يلعبون بطريقة عصرية، إذ برغم موقعه الدفاعي، إلا أنه يسجل الأهداف بصورة دائمة سواء من الكرات الثابتة أو ركلات الجزاء أو عبر ضربات الرأس.