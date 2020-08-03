اخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 2 / 8 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 2 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تأجيل عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة بسبب عطلة عيد الأضحى

تقرر تأجيل وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، إلى القاهرة لمدة 48 ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة.

ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، كان من المنتظر وصول الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة اليوم عبر ترانزيت فى دبى، ولكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائى، على أن يصلا بعد 48 ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازه عيد الأضحى المبارك.

مصطفى فتحى يدخل حسابات كارتيرون للمشاركة مع الزمالك فى الدورى

دخل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، للمشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، حيث سيمنح كارتيرون اللاعب فرصة المشاركة كبديل ثم حال استمراره تألقه مع الفريق سيدخل حسابات المشاركة بصورة أساسية خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق عقب التعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

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كارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"

يواصل الزمالك، تدريباته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم، الأحد، في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، حيث سيعمل كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التي ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتي حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي حصل عليها اللاعبين أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.