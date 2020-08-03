طارق العشرى يستدعى ناشئ المصرى استعداداً لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، الناشئ ابراهيم الغنام للإنضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته الهامة أمام الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

الجدير بالذكر أن اللاعب ابراهيم الغنام والبالغ من العمر 21 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع، وقد سبق للاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي أقيم الأسبوعين الماضيين ببرج العرب أيضًا ،حيث شارك في مباراة الفريق أمام بيراميدز ، حيث ظهر بمستوى فني وبدني متميز.

فيما أدى أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي مرانًا منفردًا على هامش مران الفريق ، وذلك لشعوره ببعض الإجهاد ، حيث فَضَل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي ، مع الاكتفاء بأداءه بعض التدريبات الخفيفة مع زميله النيجيري أوستين أموتو الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد اجراءه لجراحة استئصال الزائدة الدودية قبل نحو أسبوعين.

أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التى تجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وتضم قائمة المصرى 25 لاعبًا على النحو التالي :

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أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.