7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها تراي ماتش ومران تكتيكي للأهلي بعد العودة من إجازة العيد ، وكارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"، وأسوان يدعو عموميته للانعقاد ويفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

صور .. تراي ماتش ومران تكتيكي للأهلي بعد العودة من أجازه العيد

عاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأحد بعد حصول الفريق على أجازه العيد لمدة 48 ساعة، وشهد المران تركيز السويسري رينيه فايلر على الجانب التكتيكي

كارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"

يواصل الزمالك، تدريباته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم، الأحد، في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، حيث سيعمل كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التي ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتي حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي حصل عليها اللاعبين أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.

أسوان يدعو عموميته للانعقاد ويفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، جمعيته العمومية للإنعقاد 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة،

إنبى يهزم المقاصة برباعية ودياً بعد هاتريك أحمد على استعدادا للأهلى

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تغلب إنبى بقيادة حلمى طولان، على نظيره مصر للمقاصة، اليوم، الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المسابقة المحلية، ويعد لقاء المقاصة بمثابة البروفة الأخيرة لإنبى قبل مواجهة الأهلى.

عماد فتحي يشارك في تدريبات المصري البورسعيدي بعد غياب 8 أشهر

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي نجم خط وسط المصري وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر

حمدي فتحي يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة بسبب عطلة عيد الأضحى