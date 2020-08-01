رياضة | أرسنال يضرب موعد نارى أمام ليفربول على بطولة الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يضرب موعد نارى أمام ليفربول على بطولة الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب نادى أرسنال موعد ناري أمام نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح على بطولة الدرع الخيرية نهاية هذا الشهر بعد أن حقق فوزا على حساب نظيره نادى تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم أمام نظيره أرسنال بطل كأس الإتحاد يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

Advertisements

يذكر أن نادى ليفربول قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم بعد أن نجح فى حصد 99 نقطة بينما حقق أرسنال بطولة كأس الاتحاد الانجليزي للمرة 14 فى تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد فى انجلترا يوم 29 أغسطس بهذه المواجهة ثم يوم 13 من الشهر المقبل تنطلق مسابقة البريميرليج مرة أخري.