التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي وأسوان وديًا

تعادل فريقا الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

تأتى الودية فى إطار برنامج اعداد الفريقين لاستئناف مشوارهما بالمنافسات المحلية اعتبارا من الشهر المقبل.

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..

التشكيل ضم كل من ..محمد مجدى حارس مرمى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن

الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف

أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. حازم مرسى

قبل أن يشارك فى الشوط الثانى ، مصطفى فارس ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

وتعد تلك المباراة هى الأولى للدراويش منذ غياب طويل جراء تفشى فيروس

شهدت المباراة رفع لاعبو الفريق لافتة لنعى عمرو سيف احد مشجعين الدراويش والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم. إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.وتعد تلك المباراة هى الأولى للدراويش منذ غياب طويل جراء تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر والعالم أجمع عدة أشهر.شهدت المباراة رفع لاعبو الفريق لافتة لنعى عمرو سيف احد مشجعين الدراويش والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

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