رغم تعادل يوفنتوس.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان "يوفنتوس"، وذلك على خليفة تعادل مخيب للآمال الذي لحق بالسيدة العجوز بمباراة أمس الأربعاء، أمام نظيرة ساسولو بنتيجة 3-3، في المرحلة الثالثة

وبهذه النتيجة، حافظ يوفنتوس على صداره ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 77 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتالانتا الوصيف و8 نقاط عن لاتسيو الثالث و9 نقاط

عن إنتر ميلان الرابع.

Advertisements

ويشار إلى أن تعادل يوفنتوس في مباراة أمس، يأتي في ظل تراجع مستوي لاعبي السيدة العجوز، خلال الثلاثة مباريات الماضية، حيث هزم أمام ميلان بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع أتالانتا بهدفين لكل فريق.

وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس: