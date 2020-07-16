مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر اليوم 16 يوليو 2020

يستعد فريق أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، لمواجهة مضيفه، إيفرتون، مساء اليوم، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب جوديسون بارك وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.
يدخل الفيلانز مباراة اليوم بحثاً عن تحقيق الفوزمن أجل إحياء آماله في البقاء وسط كبار البريميرليج الموسم المقبل، وذلك بعدما حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بثنائية نظيفة سجلها النجم المصرى محمود تريزيجيه.
وعلي الجانب الآخر، يرغب إيفرتون في إسقاط الفيلانز ومواصلة تقدمه بجدول الترتيب، وتعويض خسارته في الجولةالماضية أمام مضيفه، وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.
والجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز التاسع عشر ” قبل الأخير “، بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة.
لمشاهدة مباراة استون فيلا ضد ايفرتون بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة استون فيلا ضد ايفرتون بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة استون فيلا ضد ايفرتون بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة استون فيلا ضد ايفرتون بث مباشر ( اضغط هنا )
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