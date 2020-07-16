شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإصابة.. «كوكا» قد يغيب عن نهائي كأس اليونان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى المهاجم الدولي أحمد حسن «كوكا» لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، من إصابة في عضلة الفخذ قد تبعده عن صفوف فريقه في نهائي كأس اليونان أمام أيك أثينا يوم 26 يوليو الجاري.
وكشفت شبكة (nova sports) اليونانية، عن تفاصيل إصابة كوكا، التي أجبرته على مغادرة مباراة فريقه أمس الأربعاء، أمام هراكيلوس في الدوري.
وأكدت الشبكة اليونانية، أن كوكا يشكو من تمزق في عضلة الفخذ، موضحة أنه سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة آيك أثينا يوم الأحد المقبل في ختام الدوري، كما أن مشاركته أمام الفريق نفسه في نهائي الكأس، أصبحت محل شك كبير.
ويلعب كوكا معارا مع أولمبياكوس حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من سبورتينج براجا البرتغالي، وساهم في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري اليوناني.
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