شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية 26 يوليو بميت عقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقان، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

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فيما ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للزمالك بمعسكر الفريق ببرج العرب وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب وخاض الزمالك مرانه الصباحى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وتم التركيز على النواحى البدنية فى المران اليوم ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحى الفنية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.