الامارات | حتا يتعاقد مع المدافع عيسى سانتو

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد مع المدافع عيسى سانتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا على حسابه في "تويتر" عن تعاقده مع الاعب عيسى سانتو لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت لمدة عامين بسبب المنشطات، وكان وقتها أحد أبرز لاعبي الشارقة، وانتهى عقده معه رسمياً في يوليو الماضي.

وواصل حتا تدعيم صفوفه باللاعبين الباحثين على فرصة لعب وأغلبهم من لاعبي منتخب الشباب والناشئين ليصل عدد صفقات حتا حتى الآن 10 صفقات استعداداً للموسم الجديد.

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وكان عيسى سانتو قد أعلن في مارس الماضي عن انتهاء فترة إيقافه برسالة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "هي أيام مضت تعصّر القلب فيها ألماً، غبتُ فيها مجبراً عن معشوقتي كرة القدم، انتهت فترة الإيقاف اليوم، وأعلن وأنا بكامل فرحتي بعودتي للمستطيل الأخضر، شكراً لكل من وقف بجانبي، وانتظروني جميعاً كما عهدتموني”.

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