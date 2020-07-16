شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي معسكر برج العرب الخميس.. و«كارتيرون» يشيد بالتزام وانضباط اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على إنهاء المعسكر المغلق الأول للفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية، يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الفريق من مباراة بيراميدز الودية الثانية، على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة وبعدها يعود لاستكمال برنامج الإعداد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

من جانبه، أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن سعادته بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب، مؤكدا أنه سعيد بحالة الانضباط والالتزام بين اللاعبين

وأشاد المدير الفني بدور الجهاز الإداري للزمالك في تنظيم المعسكر وتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني.

وتابع: «المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي وهو ما تحقق».

وكان الزمالك قد دخل في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي ولمدة 14 يوما استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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