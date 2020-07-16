شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستعد لطرح الدفعة الثانية من الدراجات المدعمة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مطولاً مع اللجنة المعنية بمبادرة "دراجتك صحتك" بوزارة الشباب والرياضة، لبحث أعمال تسليم المرحلة الأولى من الدراجات المدعمة من الوزارة والجارى تسليمها بمركز شباب الجزيرة، والتى يبلغ عددها ألف دراجة تم حجزها بالكامل عبر الموقع الإلكترونى للوزارة كمرحلة أولى للمبادرة. كما بحث وزير الشباب والرياضة التوقيتات وآليات بدء إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقاً لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.



الدراجات



الدراجات المدعمة

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كما قرر الدكتور أشرف صبحى فتح منفذين جديدين لتسليم الدراجات من خلال نادى النادى بمدينة 6 أكتوبر وفرعه الجديد بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة وذلك تيسيراً على الحاجزين إضافة إلى تسليم أكبر كميات ممكنة خلال اليوم الواحد.

وصرح وزير الرياضة خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة سوف تشهد التوسع في تنفيذ المبادرة من خلال آليات مبتكرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية سواء في عمليات التصنيع أو التوزيع والتسليم.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتغيير نمط الحياة للمواطنين وفقاً لتوجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة للمواطن المصرى الامر الذى يمثل الجانب الأهم للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين، مؤكداً أن مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أطلقتها الوزارة في ضوء رؤية القيادة السياسية أصبحت احد أهم الآليات المستمرة خلال الفترة المقبلة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية .