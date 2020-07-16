للمرة 29 في تاريخه.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز بورتو لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه قبل جولتين من النهاية عندما انتصر 2-صفر على ضيفه سبورتنج بفضل هدفي القائد دانيلو بيريرا والمهاجم موسى ماريجا، الأربعاء.
ويتصدر بورتو البطولة برصيد 79 نقطة من 32 مباراة متقدما بثماني نقاط على بنفيكا الفائز باللقب في الموسم الماضي. وظل سبورتنج في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.
وسيطر صاحب الأرض في الشوط الأول وأُلغي هدف لويس دياز بداعي لمسة يد قبل أن يبعد سيباستيان كوتس تسديدة المهاجم الكولومبي من على خط المرمى.
وأهدر سبورتنج فرصة في الدقيقة 34 عندما وضع جوفان كابرال ضربة رأس فوق العارضة.
وتقدم بورتو في الدقيقة 64 عندما وصل دانيلو إلى الكرة عند القائم القريب قبل مراقبه ليحول ركلة ركنية من أليكس تيليس بضربة رأس في المرمى.
وحسم ماريجا لقب بورتو الثاني في ثلاثة مواسم بهدف بعد هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويملك بورتو فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه بنفيكا في نهائي الكأس في أول أغسطس آب.
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