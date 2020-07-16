عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب في تاريخ مصر.. والزمالك نادي القرن الإفريقي

أكد عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق أن زميله محمود شيكابالا، أفضل لاعب شاهده في تاريخ الكرة المصرية.

وقال الصفتي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "شيكابالا أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وثاني لاعب هو إبراهيم المصري".

وأضاف "وائل جمعة وإبراهيم يوسف أفضل ثنائي دفاعي في تاريخ مصر، ومحمود علاء أفضل مدافع في مصر في الوقت الحالي".

كما أكد الصفتي أنه كان يرفض

الانضمام للمنتخبات الوطنية بسبب رغبته في المشاركة مع الفريق الأول بالنادي المصري.

وقال مدافع المصري والزمالك السابق "كنت بأرفض الانضمام للمنتخبات الوطنية من أجل اللعب مع الفريق الأول".

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وأوضح "لعبت فريق أول وأنا عندي 16 عام، وهذا كان يتعارض مع معسكرات منتخبات الناشئين، لذلك كنت بضحى بالانضمام للمنتخبات من أجل اللعب في الفريق

الأول".

كما تحدث عن سبب ضياع الدوري من الزمالك في موسم 2011، حيث قال " إدارة نادي الزمالك السبب وراء ضياع الدوري من الزمالك في موسم 2011، وذلك بسبب الأزمات المالية الخانقة، والسفر إلى الدول العربية للعب مباريات من أجل الحصول على أموال".

وتابع "رحلت عن الزمالك بسبب توتر علاقتي مع جماهير القلعة البيضاء".

وأتم عمرو الصفتي حديثه " الزمالك نادي القرن الإفريقي، لأنه حقق 9 بطولات في حين أن الأهلي حقق 7 بطولات فقط، واللقب يُمنح للبطل وبالتالي فالزمالك هو البطل لأكثرية بطولاته".