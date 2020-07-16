رضا عبدالعال: بعض المدربين يغيرون من نجومية اللاعبين

كشف رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن وجود بعض المدربين يشعرون بالغيرة من نجومية اللاعبين. وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء".



وأضاف: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق". على قناة "Ten": "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء".وأضاف: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق".

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