هشام حنفي يكشف أسباب رحيله عن قطاع ناشئي الأهلي

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، اعتذاره عن الاستمرار بقطاع الناشئين بصفوف القلعة الحمراء لأسباب خاصة. وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لأسباب خاصة، والأهلي بيتي واحترمه كثيرًا ولا اتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق".



وأضاف: "أرسلت رسالة للخطيب كشفت فيها أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين، ومن الوارد أن يكون خالد بيبو مدير للكرة فى الفترة المقبلة". المذاع على قناة "Ten": "تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لأسباب خاصة، والأهلي بيتي واحترمه كثيرًا ولا اتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق".وأضاف: "أرسلت رسالة للخطيب كشفت فيها أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين، ومن الوارد أن يكون خالد بيبو مدير للكرة فى الفترة المقبلة".

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