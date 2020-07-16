البطل ليفربول يسقط على أرض أرسنال



حقق أرسنال انتصاراً لافتاً على ضيفه بطل الدوري الإنكليزي ليفربول 2-1، الأربعاء في المرحلة 36 من المسابقة.



وسجل للمدفعجية الفرنسي الكسندر لاكازيت 32 واللاعب الشاب ريس نيلسون 44، فيما وقع على هدف الريدز الوحيد السنغالي ساديو ماني 20.



وصار رصيد أرسنال بعد هذا الفوز 53 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 93 على قمة الترتيب، والفارق 40 نقطة.



وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يمني النفس بالوصول إلى رصيد سيتي البالغ 100 نقطة في موسم 2017-2018.



وللمرة الثانية توالياً، يهدر الفريق الأحمر تقدمه بعد تعادله الأخير مع بيرنلي 1-1، كما فشل في تحقيق الفوز ثلاث مرات في خمس مباريات بعد ضمانه إحراز اللقب.



وعوض أرسنال خسارته الأخيرة ضد جاره توتنهام، مرتقياً إلى مركز يواصل فيه سعيه للتأهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي السبت في نصف نهائي الكأس.



المصدر: بي ان سبورت

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