رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول أمام آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول أمام آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق ليفربول للهزيمة من أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا فوزا صعبا على حساب فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الإمارات.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-

1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.

3- محمد صلاح 19 هدف.

4- داني إنجز 19 هدف.

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5- رحيم ستيرلنج 17 هدف.

6- راؤول خيمينيز 17 هدف.

7- ساديو ماني 17 هدف.

8- سيرجيو أجويرو 16 هدف.

9- ماركس راشفورد 16 هدف.

10- أنتوني مارسيال 16 هدف.

11- هاري كين 15 هدف.

12- تامي أبراهام 14 هدف.