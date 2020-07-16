رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره أوساسونا اليوم الخميس 16 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة الماضية :-

وكان قد حقق البارسا فوزا صعبا على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف، حيث أحرز التشيلي ارتورو فيدال هدف فريق برشلونة الوحيدة.

Advertisements

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-

ويحتل برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وأوساسونا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.