شكرا لقرائتكم اتحاد الجمباز يطالب بتحليل العينة "B" للاعبات الحاصلات علي المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين ، الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، بتحليل العينة الثانية للاعبتي المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي ، بعد أن جاءت نتيجة تحليل العينة الأولى إيجابية خلال مشاركتهما في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي ، والتي نجح المنتخب في الحصول على المركز الأول متفوقاً علي منتخب جنوب أفريقيا الذي جاء في المركز الثاني.

وأرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، خطاباً إلي اتحاد الجمباز لإخطارهم بثبوت ايجابية عينة لاعبتين من المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي .

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ومن جانبه ، أكد دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو أن الوكالة تستعد لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا طلبت سحب عينات من اللاعبين خلال فترة التوقف، إلا أن الوكالة المصرية طلبت تأجيل سحب العينات حتى عودة النشاط مرة أخرى.

وأشار مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، فى تصريحات خاصة، إلى أن النادو حذر جميع الرياضيين من خلال خطابات إلى الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، بعدم تنأول المنشطات والمكملات الغذائية خلال فترة توقف النشاط الرياضى، خاصة أن المواد المحظورة تستمر فى الجسم لمدة 9 أشهر ما يعنى فترة الحظر لن تحمى اللاعب.

وحذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو الرياضيين من أدوية البرد التى تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تنأول ألفواكة والخضروات التى تحتوى على فيتامين سى الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام على تنأول أى مواد محظورة.