الامارات | وزير التموين المصري يتدخل في أزمة نادي القرن ويصدم نادي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين المصري يتدخل في أزمة نادي القرن ويصدم نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحى، أنه لا يوجد خلافاً بين الأهلي أو الزمالك على تسجيل لقب نادي القرن الإفريقي في الوزارة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أساس لفكرة أن الوزارة أعطت العلامة التجارية للأهلي ولم تعطيها للزمالك.



وقال المصليحي لقناة أم بي سي مصر حسب موقع يالا كورة إن: "فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عاماً ومصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ويمكن لأي شخص التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية ويُدرس الأمر ويتم ترك الدراسة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية".



وأضاف: "الأهلي أحضر من الاتحاد الأفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر، وكان ذلك في عام 2007، وتأكدنا من مصادر هذه المستندات ثم تم تسجيل هذا الشعار".



وتابع: "نادي الزمالك وكل التقدير له تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجاري البحث وإذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك فسيتم وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج".



وختم المصيلحي حديثه بالإشارة إلى أن امتلاك ورقة من جهاز التجارة الداخلية والعلامات والنماذج الصناعية تُفيد بتسليم التسجيل هذا أمر إداري بحت وعندما يتم البحث والتدقيق سيقولون "ينفع أم لا".

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