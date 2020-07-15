بيراميدز أم الزمالك؟.. أحمد شوبير يكشف عن مصير رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير نجم المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي، رمضان صبحي، وحقيقة انتقاله إلى ناديي بيراميدز أو الزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" اليوم الأربعاء، إن النادي الأهلي نجح في إنهاء صفقة تعاقده رسمياً مع قائد رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة السابق إلى أن الأهلي وقع عقداً مدته 5 سنوات مع صبحي بعد نجاح مفاوضات شرائه من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وعن انتقاله إلى بيراميدز أو الزمالك، قال شوبير إن نادي بيراميدز لم يقدم أي عرض لضم رمضان صبحي من الأساس، كما أن الزمالك لم يفاوضه، مشيراً إلى أن كلا الفريقين خارج حسابات وتفكير لاعب هيدرسفيلد المُعار إلى الأهلي.

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وأكد حارس مرمى الأهلي السابق أن رمضان صبحي تلقى عدد من العروض الأوروبية، وهي قد تكون العائق الوحيد لتوقيعه مع الأهلي، مشيراً إلى أن العروض لا تزال ضعيفة، من أندية صغيرة في إيطاليا وألمانيا.

وأضاف أن العروض الجدية كانت من أندية تركية، إلا أن رمضان صبحي لا يفضل اللعب هناك، وهو ما يقربه من الاستمرار مع الأهلي، الذي مازال يحاول الوصول إلى رقم مناسب لضمه بشكل نهائي.

وأشار سوبير إلى أن مصير رمضان صبحي سيتحدد بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، لافتاً إلى أن نادي هيدرسفيلد انخفضت طلباته المالية إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض الأهلي قد يصل إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى عقد في تاريخ القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي في يناير 2019، على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد لمدة 6 شهور مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، ثم تم تجديد الإعارة فى صيف العام الماضي 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترليني.