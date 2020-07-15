مصدر بالأهلي لمصراوي: لسنا في حاجة لاستعجال التجديد لمروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أن الرغبة المشتركة بين مسؤولي النادي ومروان محسن لتجديد عقد اللاعب، تؤدي لعدم وجود حالة استعجال في التوصل لاتفاق التعاقد الجديد بينهما.

وينتهي تعاقد مروان محسن مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، وسبق وأن صرح وكيله تامر النحاس لـ"الخليج 365"، أنه يتواصل مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق من أجل ترتيب جلسة يتم فيها التجديد للاعب مثلما حدث مع نجمي الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.

أضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": "جلسة التجديد لمروان محسن ستتم في الموعد المناسب ولا نستعجل حسم الأمر حاليا في ظل رغبة اللاعب في البقاء داخل الأهلي".

واختتم: "النادي أيضًا لديه الرغبة في الحفاظ عليه كونه من الركائز الأساسية داخل الفريق ويعتمد عليه رينيه فايلر المدير الفني بشكل أساسي".