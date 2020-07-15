رياضة | ميدو يفجر مفاجأة كبرى بشأن فترة تدريبه للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يفجر مفاجأة كبرى بشأن فترة تدريبه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة خلال فترة تدريبه للقلعة البيضاء.

وخلال عبر برنامجه على قناة "النهار" : "أنا دربت نادي الزمالك دون الحصول على أي رخصة تدريبية وقتها".

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وتابع " بالطبع أنا أعترف أنه خطأ كبير، ولا يوجد نظام أو شروط للتدريب في مصر".

وأكمل: "هناك 3 مدربين حاليا في الدوري المصري معهم فقط الرخصة (c) دون الحصول على (a) و (b)".

جدير بالذكر أن نجح أحمد خسام ميدو أثناء تدريبه للزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر عام 2014، ليصبح أصغر مدير فني مصر يحصل على اللقب.