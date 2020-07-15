شكرا لقرائتكم خبر عن شرط ناري من اليونايتد للتعاقد مع «سانشو» في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن مانشستر يونايتد يسعي بكل قوة للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن النادي الألماني يرغب في الحصول على 120 مليون يورو، مقابل بيع الموهبة الإنجليزية، في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشو يرغب في الرحيل عن دورتموند والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، لاسيما بعد تعاقد دورتموند مع إيرلينج هالاند.

وإختتمت الصحيفة، أن إدارة الشياطين الحمر لن تدفع هذا المبلغ الكبير إلا بعد ضمان الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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