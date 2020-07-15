شكرا لقرائتكم الاهلي يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفي بتدريبات التتش استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الاهلي إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل ، وأضاف عبد الحفيظ: «الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع» ، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة ، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.
وبذلك يعلن الاهلي إلغاء المعسكر الذي تردد أن النادي بصدد إقامته ببرج العرب قبل عدوة الدوري لمدة أسبوعين ليستقر الحال في النهاية على الإستمرار في التدريبات اليومية بملعب التتش ، وقال عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكر مدير الكرة أن التنسيق مستمر مع الجهاز الطبي أيضا؛ للاطمئنان بشكل مستمر على سلامة الجميع، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي يتم تنفيذها يوميا لضمان سلامة الجميع
يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.
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