شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً 22 يوليو ببرج العرب بفرمان كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على مواجهة طلائع الجيش ودياً فى 22 يوليو الجارى ببرج العرب بالاسكندرية ،من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة ، ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به الفريق مبارياته الرسمية قبل فترة توقف كورونا، في ودية يوم الأحد المقبل أمام سموحة ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادًا لاستئناف الدوري، حيث يرغب كارتيرون في قياس درجة استعداد اللاعبين الذين يثق في قدراتهم ومدي انسجامهم معًا قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

ويواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يومًا ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

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وأشاد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوى البدني لـ 5 لاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن أن كارتيرون أبدى رضاه عن المستوى البدني لجميع لاعبي الفريق وأن كان هناك 5 لاعبين أشاد بهم علي وجه التحديد وهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء، وقال المصدر إن كارتيرون يشعر باطمئنان من قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي يخضع لها اللاعبون.

من ناحية أخرى أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن انتهاء علاقته كمقدم برامج فى برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "انتهت تجربتى مع زملكاوى شكرًا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى على قناة الزمالك".