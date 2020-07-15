شكرا لقرائتكم وزير الرياضة:50 ألف تقدموا للحصول على الدراجة المدعومة فى المرحلة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدراجات المدعومة فى المرحلة الأولى ٢٤٠٠ دراجة تم طرح ١٠٠٠ دراجة منها تقدم لها ٥٠ ألف فرد فى ظل أهمية الدراجات كونها وسيلة انتقال توفر الأموال والوقت ،وأضاف صبحى خلال تسليم دراجات المرحلة الاولى أن الوزارة دائما تقدم مبادرات لياقة وصحة مثل إنزل وإجرى ومبادرات المشى وكذلك الجرى.

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يقوم وزير الرياضة اليوم الأربعاء بتسليم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة دراجتك صحتك وتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجات غدًا الأربعاء بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28. وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.