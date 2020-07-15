شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أحمد فتحى يهدى الأهلى لقب الكأس بهدف عالمى فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى من أبرز اللاعبين فى مركز الظهير الأيمن على مر التاريخ، إلا أن أهدافه جاءت عزيزة ولم يحرز إلا أهداف قليلة سواء مع المارد الاحمر والمنتخب الوطنى، إلا أنها وبالرغم من قلتها إلا أنها جاءت مؤثرة ولا تنساها الجماهير الحمراء.

ولا تنسى جماهير الأهلي هدف فتحي الذي يعتبره الأغلى في مسيرته، حين هز شباك المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر (2016-2017 ) ليمنح فريقه فوزًا قاتلاً بنتيجة (2-1) في لقاء امتد لأشواط إضافية.

ويقول فتحي عن هدفه الأغلى: "سجلت الهدف مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يضع الكرة على طريقته الخاصة من فوق الحارس، وضغطت على لاعب المصري واستغليت تمريرة عمرو جمال لأضع الكرة في المرمى".