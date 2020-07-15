شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: طاهر طاهر لاعب جوكر لكن الجبهة اليسرى مركزه المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق المنضم مؤخراً إلى النادي الأهلي، هو لاعب جوكر يمكنه إجادة اللعب في أكثر من مركز، إلا أن الجبهة اليسرى هي مركزه المفضل، مضيفاً ن رينية فايلر مدرب ذو عين خبيرة لاختياره طاهر في ظل الامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب رغم غيابه عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابة الخلفية التي تعرض لها بداية الموسم الجاري ، وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة، أن طاهر يجيد اللعب كجناح أيمن أو أيسر، ويمكن للأهلي توظيف اللاعب في الجبهة اليمنى خاصة في ظل تواجد رمضان صبحي، والنقص العددي في مركز الجناح الأيمن.

واستطرد نجم الزمالك السابق، أن طاهر لديه سرعات ومهارات تؤهله لحجز المقعد الأساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأن قوته البدنية ممتازة ويعمل على تقوية عضلاته، وليس لديه إصابات مزمنة وسيكون من أفضل لاعبي مصر في الموسم الجديد.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.