شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه المقاصة على جهاز الرياضة في أول ودية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش عصر اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى الودية الأول التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع أندية المقاصة والمقاولون العرب وإنبى ونادى مصر على خوض ستة مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل حيث من المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته الودية اليوم بملاقاة مصر المقاصة ثم يلاقى المقاولون العرب وديًا مرتين أحدهما على الجبل الأخضر والأخرى على استاد الجهاز الرياضة ثم يواجه إنبى مرتين أيضًا مباراة فى بتروسبورت والأخرى على استاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.

وأظهر قياس الوزن الذى خضع له لاعبو طلائع الجيش خسارة أغلبهم للأوزان الزائدة التى اكتسبوها فى العزل المنزلى بسبب جائحة كورونا، فيما لايزال لدى بعض اللاعبين زيادات بسيطة طالبهم الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بالتخلص منها فى أسرع وقت بتنفيذ البرامج الغذائية والتدريبية الموضوعة لهم ، ويتطلع بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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وأجرى الطلائع ظهر الأربعاء الماضى مسحة كورونا الثالثة وعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعًا مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للاختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة إدراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الإصابة بكورونا، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدورى تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.