شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري يخضعون لمسحة كورونا الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبي الاهلي والجميع في فريق الكرة من جهاز فني وطبي وإداري وعمال غرفة خلع الملابس للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع ، وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها الأهلي ، ويحرص النادي الأهلي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها الفريق قبل استئناف بطولة الدورى العام فى شهر أغسطس المقبل، وألغى الجهاز الفنى للأهلى معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة ، وعلم "الخليج 365" أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر برج العرب، الأول هو تواجد الزمالك هناك لإقامة معسكر، ولا ترغب الإدارة الحمراء فى الدخول بأى احتكاك من أى نوع مع المعسكر الأبيض، والسبب الثانى هو الخوف من الكورونا خاصة وأن الفريق سيكون مضطرا لاستخدام أدوات الفندق وملاعب التدريب هناك وهى الأمور التى أثارت قلق الجهاز الفنى وأخيرا عدم الرغبة فى الدخول بحالة ملل قبل استئناف الدورى والذى سيكون بمثابة البطولة المجمعة لإقامة مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك يحاول الجهاز الفنى منح اللاعبين فترة مناسبة لقضائها مع أسرهم قبل الدخول فى غمار منافسات الدورى.