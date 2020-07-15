فجر تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.
وقال عبدالحميد خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة الزمالك: "أنا كنت صديق شخصي لأبوتريكة، وكنت أتمنى انضمامه للزمالك وأقنعتهبالفعل بالانضمام للقلعة البيضاء".
وأضاف "الموضوع بدأ حينما كنا في كأس العالم العسكرية في إيطاليا، فأخبرت أبوتريكة بأن يتواصل مع المندوه الحسيني عضو مجلس إدارة الناديالأسبق، وكان أبوتريكة مرحبا بالانتقال للقلعة البيضاء".
وأردف "بعد العودة إلى مصر تفاجئت بتوقيع أبو تريكة للنادي الأهلي بعد شهر ونصف، بالرغم من اتفاقه مع مسؤولي الزمالك وقتها".
وأتم "إدارة الزمالك في ذلك الوقت كانت تتعامل بثقة كبيرة، بسبب وجود نجوم كبيرة في الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: أبوتريكة وافق على الانضمام للزمالك.. وفوجئت بتوقيعه للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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