مجدي عبد الغني: شعبية أحمد مجاهد تضاءلت بعد انضمامه لمجلس الجبلاية

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، أن شعبية أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تضاءلت بعد انضمامه لمجلس الجبلاية. وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن أحمد مجاهد كان ذو شعبية كبيرة أثناء رئاسته لنادي الحامول وانخفضت بنسبة أكبر عقب دخوله مجلس اتحاد الكرة. الحامول وانخفضت بنسبة أكبر عقب دخوله مجلس اتحاد الكرة. وتابع أن مجاهد يتحمل مشكلة اللاعب هاني سعيد أثناء توقيعه للأهلي والزمالك في فترة تواجده في مجلس اتحاد الكرة سنة 2008.

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