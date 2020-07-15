ميدو يفجر مفاجأة بشأن تدريبه الزمالك وينتقد شروط التدريب في مصر

فجر أحمد حسام ميدو المدرب السابق لنادي الزمالك، مفاجأة بشأن فترة تدريبه للفريق الأول بالقلعة البيضاء. وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع تليفزيونيا عبر قناة النهار، "دربت نادي الزمالك بدون حصولي على أي رخص تدريبية". قناة النهار، "دربت نادي الزمالك بدون حصولي على أي رخص تدريبية". وأضاف: "بالتأكيد هذا خطأ كبير، لكن لا يوجد نظام ولوائح في مصر تنظم العمل التدريبي". نظام ولوائح في مصر تنظم العمل التدريبي". يذكر أن أحمد حسام ميدو أثناء قيادته التدريبية لنادي الزمالك استطاع التتويج بكأس مصر عام 2013، ليصبح أصغر مدير فني يحصل على البطولة الأقدم في مصر.

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