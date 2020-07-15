رياضة | عمرو الجنايني يكشف تفاصيل أزمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يكشف تفاصيل أزمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تفاصيل ما حدث فى أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي أقيم فى الامارات يوم 20 فبراير الماضي.

وقال عمرو الجناينى عبر تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس :" علمت عقوبات السوبر أثناء عودتي من أبوظبي وطلبت فقط تأجيلها حتى الحادية عشرة مساء ".

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وأضاف :" رئيس لجنة الانضباط قال أنه من سيحاسب أمام الله عندما استفسرت منه عن شدة العقوبات بعد السوبر وعدم رضا الأهلي والزمالك عن عقوبات السوبر دليل حيادنا ".

وتابع :" لم أشاهد التجاوزات التي حدثت عقب السوبر المصري بأبوظبي وحاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن نقل لي محمد فضل التجاوز الذي حدث في حقه ".

وأتم :" اللجنة الخماسية نظمت لقائي السوبر في برج العرب وأبو ظبي على أعلى مستوى 3 مليون درهم دخلت خزينة الاتحاد المصري من لقاء السوبر الأخير بالإمارات وهناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر المصري القادم ".