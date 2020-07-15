انت الان تتابع كلوب: قبول طعن سيتي ليس جيدا لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن نجاح طعن مانشستر سيتي ضد عقوبة منعه من المسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف "ليس جيدا لكرة القدم".

وأبلغ بطل الدوري الانجليزي الممتاز مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء "لا اعتقد أنه كان يوما جيدا لكرة القدم بالأمس لكي أكون صادقا".

وأضاف "قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة وتهدف لحماية الأندية والمسابقات لكي لا يحدث بذخ في الإنفاق وللتأكد من أن الأموال تأتي من مصادر صحيحة".

وألغت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة على سيتي بعد قبول الطعن أمس الاثنين ما يعني السماح للفريق بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأقرت المحكمة بأن سيتي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته.

وتابع كلوب "لا يعنيني أن أحكم على ذلك ولن أفعل لكن اعتقد أننا يجب أن نتمسك بالقواعد وأتمنى أن تستمر لأنها تضع حدودا لا يمكن اجتيازها وهذا جيد لمصلحة كرة القدم.

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"اذا بدأت في ذلك لن يهتم أحد مجددا وأثرى الأشخاص أو الدول سيمكنهم القيام بأي شيء".

وواصل "ستكون المنافسة صعبة حقا واعتقد أن هذا سيقود تلقائيا إلى بطولة دوري للصفوة تضم عشرة فرق على سبيل المثال وتعتمد على من يملك الأندية وليس على أسماء الأندية لذا من المنطقي الاحتفاظ بهذه القواعد".

لكن المدرب الألماني يعتقد أن تأهل سيتي لدوري الأبطال في الموسم المقبل سيفيد ليفربول على الأقل عندما يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وأوضح "لن يلعبوا أقل منا بعشر أو 12 مباراة".

ويلتقي ليفربول مع أرسنال غدا الأربعاء ويدرك أن الهزيمة ستقضي على أمله في معادلة الرقم القياسي لمانشستر سيتي قبل عامين بجمع 100 نقطة في الدوري.

ويملك ليفربول 93 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات بينما يملك سيتي 72 نقطة.