شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يحسم موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، حدد موقفه بشأن البقاء أو الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن رونالدو يرغب فى البقاء مع يوفنتوس، ويستهدف صناعة التاريخ مع الفريق الإيطالى.
وأضافت أن الدون يستهدف منافسة شيرو إيموبيلى، مهاجم لاتسيو، على لقب هداف الكالتشيو، وكذلك منافسة روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونخ، على جائزة الحذاء الذهبى الأوروبى. وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس هناك أى مجال للشائعات حول انتقال رونالدو لباريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد، لأن النجم البرتغالى يريد مواصلة مغامرته مع البيانكونيرى.
وسجل رونالدو 28 هدفًا حتى الآن بالكالتشيو، متأخرًا بهدف واحد خلف المتصدر إيموبيلى، بينما يفصله 6 أهداف لمعادلة رقم ليفاندوفسكى هذا الموسم، على جائزة الحذاء الذهبى بالدوريات الخمس الكبرى.
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